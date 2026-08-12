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Economia Governo planeja incluir transporte aéreo de carga no próximo Plano Nacional de Logística Ministro dos Transportes, George Santoro, afirma que inclusão deve ocorrer na próxima atualização do plano, prevista para daqui a quatro anos

O governo federal planeja incluir, a partir da próxima revisão do Plano Nacional de Logística (PNL) - que deve ser feita em quatro anos -, o planejamento específico para o setor de transporte aéreo de cargas, segundo o ministro dos Transportes, George Santoro.

Santoro, durante o lançamento do PNL 2050, afirmou que, apesar de ainda reconhecer essa como uma demanda que ficou de fora do novo plano, dado o pequeno volume de notas fiscais no segmento, a conquista foi a inclusão da navegação de cabotagem no estudo para 2050.

"E isso vai fazer com que a gente, no próximo plano, aperfeiçoe e inclua a carga aérea. Ela ainda aparece com muito pequeno volume nas notas fiscais eletrônicas, e isso acabamos não capturando como relevante para ser tratado.

Mas é fundamental no próximo ciclo que a gente inclua essas cargas aéreas ... A ideia é que seja atualizado a cada quatro anos, no final de cada ciclo de governo", disse ele.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que a pasta trabalha em duas frentes para fomentar a movimentação de cargas no modal aéreo, mas que parte relevante da carga aérea já é contemplada indiretamente pelo PNL por meio da análise do transporte de passageiros. Segundo ele, grande parte das mercadorias movimentadas por via aérea é transportada nos porões das aeronaves comerciais que operam voos regulares.

A primeira frente, diz, é a expansão da infraestrutura aeroportuária, com foco nos aeroportos regionais. Segundo ele, a estratégia agora é levar investimentos para terminais de menor porte por meio do Programa Ampliar. A segunda frente é o aumento da competitividade do setor aéreo.

Para isso, o governo tenta atrair novas companhias para operar no País por meio da "Agenda Conectar", que reúne medidas tributárias, regulatórias e de infraestrutura.

Franca também citou negociações entre a autoridade de aviação civil brasileira e outros cinco países sul-americanos para a criação de um mercado aéreo integrado na região.

"O direcionamento é trabalhar na infraestrutura aeroportuária e na atração de novas companhias aéreas para aumentar a competitividade e a eficiência do transporte aéreo no Brasil", disse o ministro.

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