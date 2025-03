Governo pode ter cometido erros, mas não sem tempo para correção, diz Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nesta quinta-feira (20) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "pode ter cometido erros" na economia, mas que ainda há tempo para corrigi-los. A administração da economia é "delicada", ele argumentou.

"Nós temos que admitir que governos erram, muitas vezes. Governos erram. E, às vezes, a coisa descalibra um pouquinho. Se não for um erro grave, você consegue corrigir rapidamente", disse Haddad, no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

Haddad afirmou que há incertezas no cenário externo, cujas variáveis o governo não controla. Como exemplo, citou que no fim de 2023 havia a expectativa de redução dos juros americanos ao longo de 2024, que acabou não se confirmando.

"Quando isso descarrilhou, não foi bonito o que aconteceu no Fed Federal Reserve, BC americano nos Estados Unidos, no final do governo Biden, embora lá também o Fed seja autônomo, independente, as coisas mudaram muito", disse o ministro. "O dólar se valorizou no mundo inteiro, isso trouxe preocupação para o mundo inteiro."

O ministro ponderou que quando variáveis não controláveis, como o clima e o cenário externo, se sobrepõem, pode haver a impressão de que a economia está indo para o caminho errado. Mas argumentou que, agora, esse não é o caso, e que o País pode crescer e colocar ordem nas contas públicas.

"Ele não precisa fazer um ajuste recessivo para colocar ordem nas suas contas. Ele consegue fazer um ajuste gradual que não coloque em perigo a expansão do emprego e da renda", disse. "Nós não podemos cair no erro dos anos anteriores a esse governo, em que nós imaginamos que, crescendo pouco, nós íamos colocar ordem nas contas."

