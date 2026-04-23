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Justiça Governo precisa avaliar todos os anos "mínimo existencial" de superendividados, decide STF Ministros também fazem apelo para que CNM e o Executivo avaliem periodicamente as hipóteses de exclusão do cálculo do valor do rendimento livre para necessidades básicas

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta determinar que o Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão do governo federal, realize estudos técnicos anuais para eventualmente atualizar o valor do rendimento livre para necessidades básicas chamado "mínimo existencial", estabelecido em R$ 600 atualmente.

O mínimo existencial é a parcela da renda do consumidor que não pode ser comprometida, a fim de assegurarsua subsistência, previsto na Lei do Superendividamento

O julgamento foi finalizado nesta tarde, com o voto do ministro Kassio Nunes Marques. O ministro seguiu o voto do relator, André Mendonça, e, por unanimidade, o STF estabeleceu a necessidade de estudos periódicos para atualização do valor previsto em decreto.

O STF também fez um apelo para que o CNM e o Executivo avaliem periodicamente as hipóteses de exclusão do cálculo do mínimo existencial. Por maioria de votos, a Corte máxima ainda derrubou um trecho da lei que excluía, do cálculo do mínimo existencial, operações de crédito consignado.

– A ideia de mínimo existencial aparece em vários contextos e nunca foi reduzida a um valor fixo. Trata-se de conceito aberto que varia conforme circustâncias concretas. A tentativa de fixar um valor rígido pode gerar distorções. De outro lado, simplesmente afastar o parâmetro do decreto criaria um vazio normativo e não cabe ao Judiciário fixar um valor substitutivo já que isso envolve escolhas técnicas e jurídicas – anotou Kassio.

A decisão foi proferida durante a análise de ações da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)epela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) contra os decretos que regulamentaram a lei. As entidades sustentavam que o valor estabelecido, de R$ 600, era insuficiente.

Inicialmente, em julgamento virtual, Mendonça votou por negar as ações e validar os decretos, mas alterou seu posicionamento após o colega Alexandre de Moraes apresentar um voto vista. O ministro contestou o valor atual do mínimo existencial, mas indicou que a revisão do mesmo deve se basear em estudos técnicos pelo CMN.

Mendonça então propôs a solução intermediária das avaliações periódicas para subsidiar a decisão, "pública e motivada", quanto à necessidade de atualização ou manutenção do valor do mínimo existencial.

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