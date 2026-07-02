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ECONOMIA

Governo prevê discutir alíquota do Imposto Seletivo só em 2027, diz Durigan

Ministro da Fazenda afirmou que fará conversa com setores impactados primeiro

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Fachada do Ministério da FazendaFachada do Ministério da Fazenda - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira que o governo prevê encaminhar o projeto do Imposto Seletivo - novo tributo vai substituir parte do IPI que incidirá sobre bebidas alcoólicas, refrigerantes, fumo, apostas, veículos, aeronaves, embarcações e minerais - ainda este ano, mas sinalizou que a discussão sobre a alíquota do novo imposto será postergada para o ano que vem.

Durante o evento "Caminhos do Brasil", organizado pelos jornais O GLOBO e Valor Econômico sobre reforma tributária, o ministro disse que dará início às conversas com os setores impactados pelo imposto seletivo na próxima semana para viabilizar o encaminhamento da proposta. Mas fala em evitar "guerra política" em ano eleitoral.

A ideia, segundo o ministro, é que haja uma "transição suave", mantendo a carga tributária atual no ano que vem e usando o ano de 2027 como período de debate sobre como o imposto deve funcionar, de fato, a partir de 2028.

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— Para evitar a guerra política, o que tenho proposto - e darei início agora - é uma conversa com os setores impactados pelo imposto seletivo para que a gente faça uma transição suave, mantendo a carga tributária para 2027, para que a gente tenha um ano de debate sobre como deve vir o Imposto Seletivo a partir de 2028 — afirmou. — É isso que eu vou encaminhar a partir da semana que vem. Essa discussão é importante do ponto de vista fiscal e do arcabouço da reforma.

De acordo com o cronograma da reforma tributária, o Imposto Seletivo precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado até o fim de setembro deste ano para respeitar a regra da anterioridade de 90 dias.

— Nós vamos soltar uma tabela zerando o IPI em grande medida para o país todo e precisamos encaminhar isso (o projeto) ao Congresso a tempo de valer em primeiro de janeiro — acrescentou Durigan.

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