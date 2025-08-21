A- A+

BRASIL Governo prevê dois leilões do Eco Invest este ano, diz secretário Terceiro leilão do programa será realizado até meados de setembro e terá foco em setores estratégicos, como SAF e minerais críticos.

O governo federal prevê o lançamento de dois novos leilões este ano do Eco Invest, programa voltado para a atração de investimentos privados em projetos sustentáveis. O anúncio foi feito pelo Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, nesta quinta-feira, em evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Confederação Nacional da Indústria (CNI) com foco na COP 30, conferência mundial sobre clima que ocorrerá em novembro.

Previsto para os próximos vinte a trinta dias, o terceiro leilão do Eco Invest será voltado para a constituição de Fundos de Investimento em Participações (FIPs), segundo o secretário. O objetivo será atrair capital de investidores estrangeiros e locais para apoio de projetos em estágio inicial considerados inovadores em setores estratégicos e ainda não tão maduros, como combustível sustentável de aviação (SAF) e minerais críticos.

— Estamos definindo um conjunto de setores com potencial relevante para o país. (...) É uma aposta diferente das outras, que costumam apoiar iniciativas mais maduras por meio de dívida. Essa aqui é realmente para o investidor que tem apetite pelo risco — explicou Ceron, a jornalistas, em evento no Museu do Amanhã, no Rio.

O valor estimado com o leilão está na casa dos bilhões de reais, segundo o secretário, mas como trata-se de um perfil mais “arrojado”, o apetite tende a ser mais contido frente ao dois primeiros já lançados, em que o financiamento foi feito via dívida.

Já o quarto leilão do Eco Invest será voltado a um conjunto de soluções que envolvam FIPs (fundos de investimento em participações), mas também equity e dívida, explicou Ceron. O lançamento deverá ocorrer mais próximo da COP, que será em novembro, em Belém.

— Tem muita coisa surgindo. A gente quer incentivar essa economia baseada em soluções da natureza no bioma amazônico. Faz muito sentido e está muito atrelado à discussão da COP — concluiu Ceron.

