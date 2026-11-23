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inflação Governo prevê inflação no teto da meta em 2027 e reduz projeção de PIB para este e próximo ano Revisão para crescimento da economia é justificada por juros mais altos

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva elevou a projeção para o IPCA - índice oficial de inflação - para o teto da meta (4,5%) em 2027, ao mesmo tempo em que reduziu consideravelmente a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem.

Para 2026, o movimento de alta na previsão de inflação e de queda para a expansão do PIB foi o mesmo, embora mais modesto.

Em relação a este ano, a projeção da Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda, para o PIB caiu de 2,0% para 1,9%, enquanto a estimativa para o IPCA subiu de 4,9% para 5,3%.

A meta é de 3,0%, com margem de tolerância de até 4,5%. Para 2027, a previsão de PIB caiu de alta de 2,3% para 1,8%, enquanto a expectativa para a inflação subiu 3,8% para 4,5%.

Segundo a SPE, a revisão para o PIB este ano reflete, especialmente, o cenário para a indústria de transformação, pressionada pelo custo do crédito, associado ao aperto monetário, e a elevação das incertezas associada ao processo eleitoral.

Por outro lado, o mercado de trabalho resiliente, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das bets dão alguma sustentação ao consumo no fim do ano.

Em 2027, a revisão baixista reflete juros e custo do crédito elevados por mais tempo, com queda da Selic mais gradual, o que mantém a pressão sobre os setores cíclicos, a indústria em particular, diz a SPE.

Pesam ainda a menor contribuição da agropecuária, em razão dos impactos do El Niño, e o menor carrego estatístico na passagem do ano.

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