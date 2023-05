Governo prevê investimento privado de R$ 120 bilhões em energia renovável no Nordeste

A- A+

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta sexta-feira um planejamento inicial que prevê investimentos privados na ordem de R$ 120 bilhões em fontes de energia renovável no Nordeste brasileiro.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apresenou as diretrizes gerais do Plano de Investimento em Transmissão de Energia em encontro do Consórcio dos Governadores do Nordeste, no Ceará.

— Recebi uma diretriz clara do presidente Lula: transformar o Nordeste no maior celeiro de energia limpa e renovável do mundo. Estamos focados integralmente nessa tarefa. Trabalhamos para viabilizar esse potencial incrível de 30 gigawatt de geração renovável, o que deverá destravar mais de R$ 120 bilhões em investimentos privados na área de geração renovável — disse.

Usina Angra 3

Na útlima quarta-feira, em audiência na Câmara, Alexandre Silveira informou que o BNDES está analisando um aporte de R$ 20 bilhões para a finalização das obras da usina nuclear de Angra 3. No planejamento inicial, o projeto poderá ser concluído em 2029.

Angra 3 está entre as prioridades, mas Silveira confirmou que esse é um tema que ainda não tem consenso no governo.

— É um debate que ainda não está concluído dentro do governo e é preciso que isso fique claro. Já foram investidos R$ 7,8 bilhões, mas tem toda uma modelagem sendo construída pelo BNDES onde são necessários em torno de mais R$ 20 bilhões para concluir essa usina — diz.

