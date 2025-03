Governo prevê pagar reajuste para servidores públicos em maio

A- A+

O governo vai pagar o reajuste salarial negociado com as diversas categorias do funcionalismo na folha de abril, que será creditada em maio.

O aumento será retroativo a janeiro, conforme foi negociado ao longo de 2024, entre o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e sindicatos representantes dos trabalhadores.

Em nota, o MGI confirmou que o Executivo vai enviar um projeto de lei ao Congresso que vai permitir o pagamento.

O reajuste estava previsto em uma medida provisória (MP) enviada ao Congresso no final do ano passado, mas não foi votada.

"A Medida Provisória será prorrogada em 2 de abril e o trabalho junto ao Congresso Nacional será no sentido de que o PL seja aprovado durante o prazo de vigência da MP, que continuará vigente sem que haja prejuízo para o pagamento dos salários com aumento e dos salários retroativos.", informou o Ministério em nota.

Segundo a pasta, os acordos firmados pelo governo garantem reposição salarial de todos os servidores federais, ativos e aposentados.

