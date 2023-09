Governo prevê recuperar R$ 46 bilhões da dívida ativa da União em 2024

A- A+

No esforço concentrado da equipe econômica para aumentar as receitas, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prevê recuperar, R$ 46 bilhões em 2024 com a cobrança de dívida ativa da União. A estimativa de receita consta da proposta de Orçamento encaminhado ao Congresso pelo Executivo.

Em 2023, a previsão da PGFN com a recuperação de débitos é de R$ 30 bilhões. Só no primeiro semestre, foram arrecadados 21,9 bilhões. Desse total, R$ 10 bilhões são resultado de acordos de transação tributária.

"O que demonstra o sucesso do instituto da transação tributária", diz a PGFN em nota.

Em outra modalidade de transação no contencioso, a PGFN prevê recuperar R$ 12 bilhões em 2024. Neste caso, o contribuinte pode negociar débitos ainda em discussão administrativa ou judicial.

De acordo com a PGFN, esse tipo de transação contribui para a redução do litígio no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e no Judiciário.

A PGFN estuda, ainda, oferecer editais para regularizar, pela via consensual, débitos relacionados a teses jurídicas de PIS/Cofins, por exemplo. De acordo com a Procuradoria, existem, pelo menos, 19 teses jurídicas de PIS/Cofins em discussão, com valor estimado em R$ 800 bilhões.

