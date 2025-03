A- A+

SUSPENSÃO Governo proíbe eventos e criação de aves ao ar livre para previr a gripe aviária Executivo vê "ameaça iminente de reingresso da doença no território nacional"

Portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspende, em todo o território nacional, a realização de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves.

Além disso, a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior, também está suspensa em estabelecimentos registrados.

A medida entra em vigor imediatamente e terá duração de 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

O texto foi publicado para mitigar o risco de ingresso e disseminação da gripe aviária no país. Para o governo, há "ameaça iminente de reingresso da doença no território nacional, em função de novos focos de gripe aviária na América do Sul".

A medida tem como objetivo prevenir a propagação da doença e poderá ser flexibilizada apenas com a autorização do Serviço Veterinário Estadual.

A gripe aviária diz respeito a um conjunto de cepas do vírus influenza que geralmente circulam entre aves, mas causam casos esporádicos em outras espécies. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2003 até o fim do ano passado foram registrados 939 casos humanos em 24 países, dos quais 464 evoluíram para a morte (49%).

Desde 2022 uma versão do patógeno chamada de H5N1, identificada pela primeira vez ainda em 1996, tem ganhado tração e se disseminado de forma contínua entre aves silvestres e domésticas e chegando a novas espécies de mamíferos, como leões-marinhos na América do Sul, furões na Europa e agora o gado leiteiro nos Estados Unidos.

O vírus se espalha ainda geograficamente, chegando a novas regiões do planeta, como até mesmo a Antártica.

