Governo promove turismo do estado durante agenda em Portugal

A- A+

O governo do estado promoveu, entre os dias 20 de fevereiro e 1º de março, o turismo de Pernambuco durante agenda em Portugal. Com o apoio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), a programação reuniu participação em eventos estratégicos do setor e parcerias com operadores de turismo internacionais. A iniciativa integra a estratégia de ampliar visibilidade e atrair novos turistas.

A agenda teve como eixo central a participação na BTL (Better Tourism Lisbon Travel Market), considerada a principal feira de turismo de Portugal, além de ações em parceria com a Solférias Operador Turístico, empresa que atua no turismo português.

“A presença de Pernambuco em Portugal reforça a diretriz do Governo Raquel Lyra de tratar o turismo como política de desenvolvimento econômico. Estamos falando de geração de emprego, atração de divisas e fortalecimento da nossa economia. Investir na promoção internacional significa abrir novas oportunidades para toda a cadeia produtiva do estado, da hotelaria ao receptivo, da cultura aos serviços”, afirmou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Na BTL, Pernambuco participou como coexpositor no estande Brasil, coordenado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), ao lado de representantes da hotelaria, empresas de receptivo e representantes do turismo do estado. Durante a feira, a equipe também realizou capacitações com agentes de viagens, distribuiu materiais promocionais e manteve reuniões voltadas à geração de negócios entre o trade pernambucano e o mercado português.

Ao longo do fim de semana, foram realizadas duas performances do Balé Cultural Companhia de Frevo do Recife, levando ao público europeu uma amostra da diversidade artística pernambucana com frevo, maracatu, ciranda e forró. A programação incluiu uma aula de frevo na Galeria Visit Brasil, espaço da Embratur dentro da feira. O evento recebeu cerca de 85 mil visitantes.

A missão do governo do estado também contemplou a participação no Roadshow da Solférias, que em 2026 reuniu cerca de 1.200 agentes de viagens nas cidades do Porto, no dia 20 de fevereiro, e em Lisboa, no dia 23 do mesmo mês. No evento, foram realizadas capacitações para os agentes de viagem presentes, além de acompanhamento do trade pernambucano no fechamento de negócios.

Ações

Cem táxis da Grande Lisboa foram adesivados com imagens de Recife, Olinda, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, e permanecerão em circulação por um mês. A entrada principal da estação Oriente do metrô de Lisboa também recebeu adesivação especial, ampliando a exposição da marca Pernambuco em um dos pontos de maior circulação da cidade.

A agenda incluiu, ainda, ativação cultural no metrô Oriente, com apresentação de frevo e distribuição de sombrinhas, além de almoço institucional com uma apresentação de Pernambuco e rodada de negócios reunindo 30 agentes de viagens do mercado português, selecionados em parceria com a Solférias. Na ocasião, foi lançada campanha de incentivo voltada à comercialização de 400 novos pacotes turísticos para os presentes do evento de negócios.

Mercado estratégico

Portugal permanece como o principal mercado emissor europeu para Pernambuco e como porta de entrada do destino no continente. Atualmente, são 15 voos semanais ligando o estado ao país. A rota Recife–Lisboa é operada pela TAP Air Portugal, com 13 frequências semanais, enquanto a ligação Recife–Porto é realizada pela Azul Linhas Aéreas, com duas frequências.

“Portugal foi escolhido de forma estratégica pela combinação entre conectividade aérea direta, relevância como principal emissor europeu e maturidade do mercado para conversão imediata. Ao fortalecer o relacionamento com os agentes de viagens e com os principais operadores do mercado, ampliamos a presença de Pernambuco nos canais de venda e aumentamos nossa capacidade de transformar promoção em resultado concreto”, disse o diretor de Comunicação e Marketing da Empetur, Diogo Beltrão.

Veja também