A- A+

Economia Governo propõe R$ 1 bi para fundo eleitoral em 2026 e quer tirar valor das emendas parlamentares Na proposta de orçamento de 2024, últimas eleições, o governo propôs um valor de R$ 940 milhões, mas Congresso elevou valor

O governo Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta sexta-feira ao Congresso Nacional a proposta de Orçamento de 2026 com um valor de R$ 1 bilhão para o fundo que irá abastecer as campanhas eleitorais do próximo ano.

No ano que vem, estão marcadas eleições para presidente, vice-presidente, deputados e senadores.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi colocado dentro da reserva para emendas de bancada. Dessa forma, o Congresso teria que abrir mão de emendas para a campanha eleitoral.

Esse fundo só é usado em anos eleitorais.

Na proposta de orçamento de 2024, últimas eleições, o governo propôs um valor de R$ 940 milhões, mas o Congresso elevou a dotação para R$ 4,9 bilhões — um valor recorde.

Veja também