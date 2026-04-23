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ECONOMIA

Governo propõe reduzir impostos sobre combustíveis usando receita extra com petróleo

De acordo com o Ministério da Fazenda, o objetivo é mitigar impactos da alta internacional do barril de petróleo, causada pela guerra no Oriente Médio

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Governo propõe reduzir impostos sobre combustíveis usando receita extra com petróleoGoverno propõe reduzir impostos sobre combustíveis usando receita extra com petróleo - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira a proposição ao Congresso Nacional de um projeto de lei para permitir reduzir o PIS/Cofins sobre combustíveis, como gasolina, se houver alta de arrecadação com petróleo.

Atualmente, é cobrado R$ 0,47 de impostos federais sobre gasolina.

O anúncio foi feito pelos ministros da Fazenda, Dario Durigan, do Planejamento, Bruno Moretti, e da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o objetivo é mitigar impactos da alta internacional do barril de petróleo, causada pela guerra no Oriente Médio. A cotação disparou com os ataques de Israel e EUA ao Irã, que revidou com o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa boa parte da produção mundial.

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A desoneração federal sobre a gasolina se soma a um conjunto de medidas já anunciadas pelo governo para conter a alta de preços de outros combustíveis. Diesel, biodiesel e o combustível de aviação estão isentos de Pis/Cofins.

Além disso, está em curso uma subvenção de R$ 1,12 por litro do diesel nacional e de R$ 1,52 do diesel importado, com o objetivo também de garantir o abastecimento. Também está valendo um subsídio de R$ 850 por tonelada de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). As medidas valem por dois meses. O custo até então do pacote era de R$ 9,5 bilhões no período ou de R$ 31 bilhões no ano, considerando o crédito extraordinário de R$ 10 bilhões aberto para pagar as subvenções.

Para socorrer as empresas aéreas, o governo também criou duas novas linhas de crédito. A primeira conta com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), terá valor total de até R$ 2,5 bilhões por empresa e foco em reestruturação financeira. Os financiamentos serão operados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou instituição por ele habilitada.

A segunda linha terá foco no capital de giro de seis meses, com R$ 1 bilhão alocados, e condições financeiras e elegibilidade a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com risco da União.

A menos de seis meses da eleição em que Lula tentará mais um mandato no Palácio do Planalto, a nova medida aproxima o pacote do governo para fazer frente ao impacto da guerra no Oriente Médio aos esforços feitos pela gestão de Jair Bolsonaro em 2022. Na época, os preços subiam devido à guerra na Ucrânia e Bolsonaro também buscava a reeleição.

A retomada da cobrança do PIS/Cofins sobre a gasolina foi, inclusive, uma das primeiras medidas econômicas do governo Lula, em 2023. No entanto, além da desoneração dos impostos federais sobre combustíveis, a gestão Bolsonaro também patrocinou propostas no Congresso que mexeram com os tributos estaduais.

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