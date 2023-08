A- A+

Brasil Governo propõe reduzir teto de juros do consignado a aposentados do INSS para 1,91% ao mês Proposta está sendo discutida pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) nesta quinta

O governo propôs ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), nesta quinta-feira (17), nova redução no teto de juros nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, de 1,97% ao mês para 1,91%. A proposta também prevê corte na taxa do cartão de crédito consignado, de 2,89% para 2,83% ao mês.

A justificativa apresentada pelo Ministério da Previdência é a queda na Selic, taxa de juros básica da economia. No início deste mês, o Comitê de Politica Monetária (Copom) reduziu os juros em 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano.

Logo após a decisão do Copom, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica anunciaram redução da taxa do consignado do INSS para 1,77% ao mês e 1,70%, respectivamente.

Em fevereiro, a iniciativa do ministro da Previdência, Carlos Lupi, em reduzir o limite da taxa de juros do consignado, de 2,14% ao mês para 1,70%, no CNPS, sem acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), levou à suspensão da modalidade de crédito pelos agentes financeiros, inclusive instituições públicas.

O impasse só foi resolvido com a intervenção da Casa Civil e do Ministério da Fazenda. Quase um mês depois, foi feito um acordo, quando o teto dos juros foi definido em 1,97% ao mês.

