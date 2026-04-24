Governo prorroga até 5 de maio prazo para estados aderirem à subvenção ao diesel

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorrogou o prazo para os estados aderirem ao programa de subvenção ao diesel até o dia 5 de maio, de acordo com decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira. Inicialmente, os entes tinham até o dia 22 de abril para entrarem no programa, que prevê um subsídio de R$ 1,20 para importadores do combustível.

Segundo os interlocutores, 15 estados já aderiram ao programa, mas outra parte ficou reticente por um entendimento de alguns tribunais de contas estaduais de que seria necessária uma autorização prévia das assembleias. Por isso, o novo decreto esclarece que a adesão não depende de edição de lei dos estados e do Distrito Federal.

A política tem custo de R$ 4 bilhões por dois meses, cuja metade será paga pela União e o restante pelos estados. A medida busca amenizar os efeitos da guerra no Oriente Médio, que provocou um salto na cotação do barril de petróleo, sobre o abastecimento de diesel no país e sobre o preço do combustível.

Além da subvenção ao diesel importado em conjunto com os estados, o governo federal está bancando um subsídio de R$ 0,32 por litro comprado do exterior e de R$ 1,12 por litro produzido no Brasil. Houve também a desoneração de Pis/Cofins do diesel e do biodiesel.

Há uma subvenção em curso ainda para o gás de cozinha e para o querosene de aviação. Nesta quinta-feira, o governo anunciou uma nova medida para reduzir os impactos da guerra no Brasil, mas que vai depender de autorização do Congresso. O projeto prevê uma exceção na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para que ganhos extraordinários com o petróleo banquem reduções na cobrança de Pis/Cofins sobre gasolina, etanol, diesel e biodiesel. A medida valeria apenas enquanto perdurar a guerra no Oriente Médio e o seu impacto sobre a cotação internacional do petróleo, que encarece os combustíveis.

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