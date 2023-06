A- A+

BRASIL Governo prorroga por 15 dias venda exclusiva de carro com desconto para pessoas físicas Compra de ônibus e caminhões, operações com pessoas jurídicas estão liberadas a partir desta quarta (21)

O governo decidiu prorrogar por mais 15 dias o prazo para que apenas pessoas físicas possam adquirir carros leves com os descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000 bancados pela União.

Pela medida provisória (MP) assinada em 5 de junho, os clientes teriam 15 dias de acesso exclusivo às condições mais favoráveis, prazo que se encerra nesta terça-feira (20). Só a partir disso é que empresas poderiam acessar o programa e comprar esses veículos.

A própria MP previa a possibilidade de prorrogação por mais 15 dias. Essa medida agora foi tomada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A prorrogação dos 15 dias não inclui nenhum aumento do valor nem remanejamento entre as categorias contempladas. Foram reservados R$ 1,5 bilhão para o programa: R$ 500 milhões para automóveis, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.

Para as demais modalidades do programa — compra de ônibus e caminhões —, as operações com pessoas jurídicas estão liberadas a partir desta quarta-feira.

Até o momento, o Ministério da Indústria autorizou o uso de R$ 320 milhões em créditos tributários para a venda de carros com desconto — equivalente a 64% do volume de recursos colocados à disposição nessa modalidade. Novos pedidos chegaram ao MDIC, mas ainda estão em análise.

Levantamento: brasileiro precisa de 50 salários mínimos para comprar carro popular; há quatro anos eram necessários 31

Mais cedo, Alckmin disse que o governo ainda não definiu se irá prorrogar o programa como um todo, mas indicou que dificilmente haverá injeção de novos recursos do governo.

— Isso vai ser decidido um pouco mais para frente. Provavelmente, essa não é uma decisão definitiva, mas provavelmente quando acabar os R$ 500 milhões, acabou o programa, o estímulo — afirmou.

Veja também

MORADIA Nova regra do Minha Casa, Minha Vida: para urbanista, modelo não prioriza a faixa de menor renda