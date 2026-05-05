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Governo publica decreto que estende prazo para pagamento do consignado de servidores

Foram promovidas várias mudanças no crédito consignado do INSS e de servidores públicos

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Novas regras de consignado para servidores entram em vigorNovas regras de consignado para servidores entram em vigor - Foto: Cristina Indio do Brasil/Arquivo/Agência Brasil

O governo federal publicou nesta terça-feira (5) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o Decreto 12.957 que altera legislação anterior para estender o prazo para pagamento do crédito consignado dos servidores públicos. O prazo foi aumentado de 96 meses para 120 meses, conforme anunciado nesta segunda-feira (4) no rol das medidas do Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo

Foram promovidas várias mudanças no crédito consignado do INSS e de servidores públicos.

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Além de aumentar o prazo para pagamento do empréstimo, no caso dos servidores, o governo diminuiu o limite de consignação total de 45% para 40% da renda.


 

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