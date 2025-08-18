Seg, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tesouro

Governo publica portaria com regras para que estatais deixem de ser dependentes do Tesouro

Empresas que apresentarem indicadores positivos poderão apresentar plano de transição para os ministérios supervisores

Reportar Erro
O objetivo é tornar as estatais que optarem por escolha capazes de gerar suas próprias receitas e operar sem aportes regulares do TesouroO objetivo é tornar as estatais que optarem por escolha capazes de gerar suas próprias receitas e operar sem aportes regulares do Tesouro - Foto: Freepik

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta segunda-feira uma portaria que define regras para que empresas estatais deixem de ser dependentes do Tesouro Nacional.

A portaria conjunta dos ministérios da Fazenda, Gestão, e Planejamento e Orçamento regulamenta o decreto que trata de regras para firmar um contrato de transição das empresas estatais federais da condição de dependência para a de não dependentes.

Segundo o governo, o objetivo é tornar as estatais que optarem por escolha capazes de gerar suas próprias receitas e operar sem aportes regulares do Tesouro.

Leia também

• Haddad diz se preocupar mais com variáveis que governo domina do que com projeções do mercado

• Haddad diz que comércio entre Brasil e EUA tende a cair ainda mais

• "'Má vontade' em negociar partiu dos EUA, não do Brasil", afirma Haddad

O Brasil possui atualmente 44 empresas estatais federais. Entre elas, 17 são dependentes e recebem recursos do Tesouro para pagar suas despesas de custeio e de investimento.

A partir de um contrato com os ministérios supervisores, as estatais vão formular a apresentação, aprovação e acompanhamento de um plano de sustentabilidade econômico-financeira da estatal que fará a transição para a não dependência.

O prazo de vigência do contrato é de até cinco anos, admitida a prorrogação pelo mesmo período.

Apenas as estatais que apresentarem Índices de Sustentabilidade Financeira (IFS) igual ou superior a 0,4 nos últimos três exercícios poderão propor plano de sustentabilidade econômica e financeira.

O índice de 0,4 significa que pelo menos 40% de suas despesas operacionais (incluindo gastos de pessoal) precisam ser pagas por receitas próprias.

Conforme a portaria, os principais pontos do plano de sustentabilidade devem ser:

diagnóstico da situação econômico-financeira da estatal;

planejamento das ações propostas demonstrando sua viabilidade;

projeções de fluxo de caixa para cinco anos e sistemática de acompanhamento e controle, com critérios;

parâmetros e indicadores a serem considerados.

Segundo o governo, a portaria estabelece procedimentos operacionais para a apresentação, aprovação e acompanhamento do plano de sustentabilidade econômico-financeira da estatal que fará a transição para a não dependência.

“Ela estabelece critérios claros, sistemáticos e transparentes, com monitoramento contínuo de indicadores e metas, bem como o papel dos ministérios supervisores e do órgão central do Sistema de Coordenação da Governança e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais (Sisest) no acompanhamento periódico dos resultados, fluxos de caixa, indicadores e cumprimento de metas”, escreveu o governo em nota do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter