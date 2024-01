Governo quer 13 leilões de rodovias em 2024 e prevê R$ 122 bilhões em investimentos

O governo pretende promover 13 leilões de estradas em 2024, com previsão de R$ 122 bilhões em investimentos privados, disse nesta quarta-feira o ministro dos Transportes, Renan Filho. As estradas estão localizadas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia.

A ideia é fazer leilão dessas rodovias:

BR-381, de Belo Horizonte a Governador Valadares (MG)

BR-040, de Belo Horizonte a Juiz de Fora

BR-364, de Rio Verde (GO) a Rondonópolis (MT)

BRs-153/262, entre Goiás e Minas Gerais

BR-262, entre Uberaba e Betim (MG)

BR-040/MG/GO, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO)

BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro

BRs-070/174/364 entre Vilhena (RO) e Cuiabá

BRs-369/373/376/PR e PRs-170/232/445/090 Lote no Paraná

BRs-060/452 entre Rio Verde, Goiânia e Itumbiara (GO)

BRs-163/277/PR e PRs-158/180/182/280/483 no Paraná

BR-364 entre Porto Velho e Vilhena (RO)

Rodovias estaduais de Goiás GOs-020/060/070/080

Os empreendimentos, segundo estimativa do ministro, podem atingir R$ 122 bilhões em investimentos ao longo dos contratos, que costuma durar 30 anos.

Renan informou ainda que o governo pretende atulizar 14 contratos de rodovias que hoje estão com problemas, com investimento adicional de R$ 110 bilhões.

Em setembro, o Ministério dos Transportes publicou portaria estabelecendo prazo entre 1º de setembro e 31 de dezembro de 2023 para que as empresas manifestem interesse em mudar os termos dos acordos de concessão.

Quatro contratos são fruto de um grupo de trabalho criado pela pasta e já estão aguardando parecer do Tribunal de Contas da União (TCU). Outros dez pediram readequação por meio da portaria.