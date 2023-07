A- A+

BRASIL Governo quer abrir mais 10 mil vagas em concursos, diz ministra da Gestão Esther Dweck afirma que assunto ainda precisa ser discutido com o Ministério do Planejamento, mas avalia que não faltará recurso para repor pessoal

O governo pretende reforçar a abertura de vagas em concursos este ano. A ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, afirmou, em entrevista à Folha de S.Paulo que pretende abrir mais 8 mil a 10 mil vagas e antecipar parte do cronograma de seleções previsto para o próximo ano.

Neste ano, o governo já anunciou 8.360 vagas (sem contar as nomeações de concursos já realizados). Quando se inclui na conta o impacto das nomeações, o gasto do governo chega até agora a R$ 1,69 bilhão.

Na entrevista, Esther lembra que se o concurso for realizado em 2024, o aprovado só deve ingressar no setor público em 2025, faltando apenas dois anos para o fim da atual gestão. Ela salienta, porém, que, para ampliar as vagas previstas, ainda precisa discutir o assunto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela afirmou, porém, acreditar que não vai faltar recurso para a reposição de pessoal.

Ainda não há previsão de gastos com a abertura das novas vagas porque é preciso definir quais carreiras serão escolhidas. Além disso, será necessário fazer uma análise sobre o impacto da digitalização na demanda por pessoal.



Segundo Esther, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva percebe a escassez de quadros no setor público quando pede que algo seja executado e ouve como resposta que não é possível fazer porque falta gente. E, por isso, costuma dizer que os ministérios estão vazios. Ele também, segundo ela, costuma fazer contagem regressiva de quanto tempo tem ainda na atual gestão.

Nas seleções anunciadas até agora, há vagas com exigência de nível médio e outras de nível superior. Na semana passada, o governo anunciou uma série de concursos com salários que vão de R$ 5 mil a R$ 21 mil.

Os números divulgados até agora pelo governo não incluem a ampliação de vagas para professores e técnicos (5 mil) e o processo seletivo para simplificação de temporários (8.141).

