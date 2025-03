A- A+

INSS Governo quer antecipar pagamento do 13º salário de aposentados Governo Lula discute se fará antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas nos meses de abril e maio ou entre maio e junho

De acordo com Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, o Governo Federal avalia antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2025. A decisão ainda não foi oficializada, e o Executivo estuda tanto a viabilidade do adiantamento quanto o período de pagamento.

Entre as possibilidades em estudo, estão repasses nos meses de abril e maio, como ocorreu em 2024, ou em maio e junho, seguindo o modelo de 2023.

“A antecipação do INSS está em avaliação, não tem uma decisão ainda tomada. Há discussões de antecipação para abril e maio, maio e junho. Está sendo uma discussão se faz a antecipação e em quais dessas janelas. Estamos calibrando e discutindo internamente. Deve sair nos próximos dias uma decisão sobre isso”, disse o secretário.

Normalmente, o 13º salário é quitado no segundo semestre, e sua antecipação depende da assinatura de um decreto presidencial.

O benefício será concedido a segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão da Previdência Social. O governo ainda não informou o número de pessoas contempladas.

A expectativa é que o decreto que autoriza a medida seja assinado até o início de abril. O pagamento seguirá o cronograma padrão: beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os depósitos iniciados no dia 25 de cada mês, enquanto aqueles que recebem valores superiores terão o crédito nos primeiros cinco dias úteis.

A antecipação do 13º já foi aplicada em 2024 e, neste ano, acontece em um contexto de desafios políticos, com a popularidade do governo em declínio.

No entanto, a medida terá um impacto expressivo na economia, com a injeção de aproximadamente R$ 70 bilhões e benefício para cerca de 35 milhões de pessoas.

Veja também