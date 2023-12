A- A+

desenrola Governo quer estender programa até março de 2024 e renegociações somam R$ 29 bi Executivo também vai alterar a regra de acesso à plataforma, que hoje prevê nível prata ou ouro no site

O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira que vai editar uma medida provisória (MP) com a extensão até março de 2024 do programa de renegociação de dívidas do governo, o Desenrola Brasil. Pela lei aprovada em outubro, o programa iria até 31 de dezembro deste ano.

Até o momento, o programa atingiu 10,7 milhões de brasileiros e totalizou R$ 29 bilhões em dívidas renegociadas, em todas as fases.

Além disso, o governo também quer alterar a regra de acesso à plataforma, que hoje prevê nível prata ou outro no site gov.br. A B3 (Bolsa de Valores), responsável pela plataforma, vai apresentar um mecanismo que permita a autenticação de segurança de forma automática, sem necessidade de ter os certificados. Essas mudanças precisam passar pelo Congresso porque foram regras aprovadas em lei.

"Estamos planejando duas ações importantes: pretendemos, na próxima semana, mandar uma Medida Provisória para o Congresso eliminando esse requisito (nível prata ou outro). Outra medida é estender o prazo do Desenrola para as pessoas terem mais tempo de renegociar e a gente conseguir beneficiar todas a população que queremos beneficiar. A gente espera mais três meses" anuncia o Secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto.

O programa foi dividido em duas grandes fases: a primeira focada em dívidas com bancos e negociadas diretamente com as instituições financeiras. A segunda, em andamento, tem maior apelo social, ao focar em dívidas bancárias e não bancárias de pessoas de até dois salários mínimos e cadastrados no CadÚnico.

Em paralelo, o governo demandou como regras para os bancos participarem do programa a retirada dos registros de negativados as pessoas com dívida de até R$ 100.

Fase 1 (dívidas bancárias)

7 milhões de pessoas atendidas (dívidas até R$ 100);

2,7 milhões de pessoas atendidas (dívidas bancárias);

Fase 2 (todos os tipos de dívida para quem ganha até 2 salários mínimos)

1 milhão de pessoas atendidas;

Só nesta fase foram R$ 5 bilhões em dívidas renegociadas;

2,2 milhões de contratos renegociados

32 milhões CPFs

Essa segunda fase, a mais importante do programa, foi iniciada em outubro com o potencial de alcançar até 32 milhões CPFs. Ou seja, o governo está longe desse patamar.

— O número de pessoas que ainda não visitaram a plataforma e tem benefícios lá é muito grande. Muitas vezes são pessoas mais idosas e de baixa renda. Contamos com o apoio para a divulgação, para que as pessoas não percam essa oportunidade — declarou o secretário da Fazenda.

Setores com mais renegociações na fase 2:

Serviços financeiros (R$ 3,3 bilhões);

Securitizadoras (R$ 513 milhões);

Conta de luz (R$ 143 milhões);

Comércio (R$ 213 milhões);

Construtoras, locadoras de veículos, cooperativas (R$ 43 milhões);

Educação (R$ 53 milhões);

Conta de telefone (R$ 28 milhões);

Conta de água (R$ 8 milhões);

Empresa de Pequeno Porte e Microempresa (R$ 4 milhões).

Plataforma será permanente

O Ministério da Fazenda também informou que a plataforma de negociação ficará disponível de forma permanente. A ideia é centralizar negociações entre credores e devedores no futuro.

Porém, não haverá mais limite para a taxa de juros (hoje em 1,99%) nas renegociações e também não haverá o fundo garantidor, que atualmente assegura que o banco será compensado em eventual inadimplência.

Veja também

NEGOCIAÇÃO Desenrola já renegociou R$ 29 bilhões em dívidas