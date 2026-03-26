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Economia Governo reajusta benefícios para servidores federais, como auxílio alimentação Vale-alimentação passará de R$ 1.175 para R$ 1.192, aumento de 14,5%.

O governo anunciou nesta quinta reajuste dos benefícios (auxílio alimentação, creche e assistência à saúde suplementar) para os servidores públicos federais. Os novos valores serão incluídos na folha de salários de abril, paga em maio. Segundo o Ministério da Gestão,o impacto é de R$ 283 milhões, valor já previsto no Orçamento da Uniã deste ano.

O vale-alimentação passará de R$ 1.175 para R$ 1.192, aumento de 14,5%. Em relação a dezembro de 2022, o valor subiu 160,3%.

O valor do auxílio pré-escolar subirá de R$ 484,90 em 2024 para R$ 526,64, reajuste de 8,6%. Na comparação com dezembro de 2022, o aumento o benefício foi de 64%.

Já a assistência à saude suplementar passará R$ 189,12, em 2024 para R$ 213,78, reajuste de 13%. Em relação a dezembro de 2022, a alta foi de 46%.

Os novos valores dos benefícios foram divulgados após reunião da mesa de negociação permanente, que reúne representantes do governo e de entidades representativas dos servidores.

Além do anúncio do reajuste nos benefícios, a reunião incluiu a apresentação das novas regras para empréstimos consignados e desconto sindical.

Editada em fevereiro deste ano, essa portaria estabelece as condições e os procedimentos para o cadastramento e a habilitação do consignatário, o controle da margem consignável. Dispõe também sobre as obrigações, vedações e penalidades relativas aos consignatários e sobre os descontos sindicais

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