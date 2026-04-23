Governo reajusta preços de referência do vale-gás em 22 estados; veja os aumentos
Medida tem impacto de R$ 300 milhões e foi anunciada como parte das ações para segurar os valores dos combustíveis
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reajustou nesta quinta-feira o valor do voucher (vale-recarga) do Gás do Povo em 22 estados do Brasil. O aumento no benefício é uma das medidas anunciadas para enfrentar os efeitos da guerra no Irã.
O reajuste foi publicado em portaria do Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia no Diário Oficial da União (DOU).
Os valores dos vouchers distribuídos no Acre, Distrito Federal (DF), Espírito Santo, Rio de Janeiro, e Mato Groso, não ganharam aumento. O restante dos estados receberam aumentos, que variam até R$ 10.
O Gás do Povo oferece um voucher (vale-recarga) para botijões de 13 kg a famílias do Bolsa Família e com renda per capita de até meio salário mínimo. Os preços de referência, base para o reembolso do governo aos revendedores, variam por estado.
A ideia é atualizar o benefício em relação à alta dos preços de insumos energéticos no Brasil devido à guerra no Irã. Esse reforço no programa exigiu uma ampliação no Orçamento do Gás do Povo, com impacto de R$ 300 milhões.
Confira os valores atualizados por estado (em R$):
Acre - 123,16
Alagoas - 97,77
Amapá - 118,08
Amazonas - 120,36
Bahia - 108,60
Ceará - 112,20
Distrito Federal - 96,56
Espírito Santo - 94,78
Goiás - 104,98
Maranhão - 112,5
Mato Grosso - 126,09
Mato Grosso do Sul - 108,71
Minas Gerais - 101,82
Pará - 108,90
Paraíba - 100,06
Paraná - 101,08
Pernambuco - 95,94
Piauí - 107,98
Rio de Janeiro - 93,16
Rio Grande do Norte - 102,80
Rio Grande do Sul - 109,09
Rondônia - 119,59
Roraima -135,70
Santa Catarina - 112,18
São Paulo - 107,02
Sergipe - 104,51
Tocantins -124,24