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vale-gás Governo reajusta preços de referência do vale-gás em 22 estados; veja os aumentos Medida tem impacto de R$ 300 milhões e foi anunciada como parte das ações para segurar os valores dos combustíveis

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reajustou nesta quinta-feira o valor do voucher (vale-recarga) do Gás do Povo em 22 estados do Brasil. O aumento no benefício é uma das medidas anunciadas para enfrentar os efeitos da guerra no Irã.

O reajuste foi publicado em portaria do Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia no Diário Oficial da União (DOU).

Os valores dos vouchers distribuídos no Acre, Distrito Federal (DF), Espírito Santo, Rio de Janeiro, e Mato Groso, não ganharam aumento. O restante dos estados receberam aumentos, que variam até R$ 10.

O Gás do Povo oferece um voucher (vale-recarga) para botijões de 13 kg a famílias do Bolsa Família e com renda per capita de até meio salário mínimo. Os preços de referência, base para o reembolso do governo aos revendedores, variam por estado.

A ideia é atualizar o benefício em relação à alta dos preços de insumos energéticos no Brasil devido à guerra no Irã. Esse reforço no programa exigiu uma ampliação no Orçamento do Gás do Povo, com impacto de R$ 300 milhões.

Confira os valores atualizados por estado (em R$):

Acre - 123,16

Alagoas - 97,77

Amapá - 118,08

Amazonas - 120,36

Bahia - 108,60

Ceará - 112,20

Distrito Federal - 96,56

Espírito Santo - 94,78

Goiás - 104,98

Maranhão - 112,5

Mato Grosso - 126,09

Mato Grosso do Sul - 108,71

Minas Gerais - 101,82

Pará - 108,90

Paraíba - 100,06

Paraná - 101,08

Pernambuco - 95,94

Piauí - 107,98

Rio de Janeiro - 93,16

Rio Grande do Norte - 102,80

Rio Grande do Sul - 109,09

Rondônia - 119,59

Roraima -135,70

Santa Catarina - 112,18

São Paulo - 107,02

Sergipe - 104,51

Tocantins -124,24

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