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Mercado Financeiro Governo registra superávit de R$ 52,3 bilhões e tem melhor outubro em dez anos, diz Tesouro Nacional Resultado superou as expectativas do mercado, mas contas do governo ainda acumulam déficit de R$ 37,9 bilhões no ano

As contas do governo central, que englobam o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social, registraram superávit primário de R$ 52,3 bilhões em outubro, o melhor resultado para o mês desde 2016, descontada a inflação. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira.

O resultado é o segundo melhor para outubro da série histórica, iniciada em 1997, em valores corrigidos pela inflação, e superou as expectativas do mercado financeiro, que projetava um saldo positivo de R$ 43,4 bilhões. Em outubro do ano passado, o superávit foi de R$ 36,6 bilhões, em valores nominais.

O resultado primário corresponde à diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, sem considerar os juros da dívida pública.

Apesar do desempenho positivo em outubro, o governo acumula um déficit primário de R$ 37,9 bilhões nos dez primeiros meses de 2026, ante um saldo negativo de R$ 63,7 bilhões no mesmo período do ano passado.

A melhora das contas públicas em outubro foi impulsionada pelo crescimento da arrecadação, enquanto os gastos ficaram praticamente estáveis. Na comparação com o mesmo mês de 2025, a receita líquida cresceu 5,6% acima da inflação, chegando a R$ 253,1 bilhões, enquanto as despesas recuaram 0,2%, para R$ 200,9 bilhões.

Entre os principais fatores que contribuíram para o avanço das receitas estão o aumento de R$ 7,7 bilhões na arrecadação com a exploração de recursos naturais, principalmente petróleo e gás, e de R$ 5,6 bilhões com o Imposto de Renda.

Do lado das despesas, houve uma redução de R$ 7,4 bilhões nos gastos discricionários, aqueles sobre os quais o governo tem maior liberdade de execução, com destaque para a queda de R$ 5,6 bilhões nos pagamentos na área da Saúde. Em contrapartida, os gastos com benefícios previdenciários e com o Bolsa Família aumentaram R$ 2,9 bilhões e R$ 2 bilhões, respectivamente.

No acumulado do ano, as receitas líquidas cresceram 6,4% acima da inflação, enquanto as despesas avançaram 4,9%.

A meta fiscal do governo para 2026 é de um superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 34,3 bilhões. A margem de tolerância prevista na legislação permite, contudo, que o governo encerre o ano com déficit zero, após descontadas as despesas autorizadas a ficar fora do cálculo da meta.

Na avaliação mais recente do Orçamento, o governo projetou um déficit primário de R$ 89,3 bilhões para este ano e identificou a necessidade de contingenciar R$ 12,6 bilhões em despesas para cumprir o limite mínimo da meta fiscal.

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