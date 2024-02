Governo registra superávit de R$ 79,3 bilhões em janeiro

A- A+

As contas do Governo Central, formada por Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central ficaram no azul no mês passado. Segundo o Ministério da Fazenda, houve um superávit de R$ 79,3 bilhões em janeiro.

A principal razão desse desempenho foi a arrecadação de impostos e contribuições federais, que bateu recorde, em uma combinação de receitas atípicas, medidas encaminhadas pelo Ministério da Fazenda e um mercado de trabalho e uma economia aquecidos. O crescimento real, já descontada a inflação, foi de 6,6% sobre o mesmo mês de 2023, totalizando R$ 280 bilhões, o maior resultado para janeiro desde 1995, quando teve início a série histórica.

Em 2023, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou o primeiro ano do seu terceiro mandato com um rombo de R$ 230,5 bilhões nas contas públicas, o equivalente a 2,12% do PIB. Foi o pior resultado desde 2020, auge da pandemia de Covid-19, e o segundo pior da série história do Tesouro Nacional, iniciada em 1997.

Veja também

AÉREA Com dificuldades de caixa, Gol pede a credores US$ 1 bilhão para consertar aviões parados