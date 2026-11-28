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diesel Governo renova subsídio do diesel por mais um mês Custo da política é de até R$ 10,5 bi por mês

O governo renovou por mais um mês a subvenção do diesel de R$ 2,12 por litro. A portaria foi publicada pelo Ministério da Fazenda na sexta-feira. A política tem custo de até R$ 10,5 bilhões por mês.

Durante a semana, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, havia afirmado que o custo do subsídio tem rodado entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões.

A subvenção do combustível está em vigor desde o início do ano, com diferentes valores, devido ao salto do petróleo no mercado internacional por causa da guerra no Oriente Médio.

Moretti disse ainda que o governo tem a perspectiva de rever aos poucos a política, considerando uma expectativa que os preços da commodity melhorem.

As políticas de mitigação dos preços de combustíveis já impactaram negativamente as contas públicas em cerca de R$ 75 bilhões este ano, dos quais R$ 65 bilhões referem-se às subvenções, principalmente do diesel, e o restante às desonerações de impostos.

Em nota sobre a portaria, o Ministério da Fazenda disse que a prorrogação é justificada pelas restrições do mercado internacional.

“A prorrogação é justificada pela persistência de restrições no mercado internacional de combustíveis e seus efeitos particularmente relevantes para o óleo diesel. No Brasil, mais de 25% do consumo doméstico de diesel é atendido por importações, o que eleva a exposição do país às condições externas. A manutenção da subvenção busca atenuar a transmissão dessas pressões aos preços domésticos e contribuir para a estabilidade do abastecimento e para a redução dos impactos sobre os custos de transporte e produção”, afirma.

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