A- A+

BRASIL Governo tem déficit de R$ 59,1 bilhões em julho, segundo pior resultado da história para o mês No acumulado dos primeiros sete meses do ano, foi registrado déficit de R$ 70,2 bilhões

O Governo Central — composto por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central — registrou um déficit primário de R$ 59,1 bilhões em julho deste ano, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional.



Este é o segundo pior resultado da série histórica para o mês, atrás apenas de 2020, quando foi registrado um déficit de 87,8 bilhões.

O déficit significa que, em julho, o governo gastou mais do que arrecadou — sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, foi registrado um déficit de R$ 70,2 bilhões.

Veja também