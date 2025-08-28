Qui, 28 de Agosto

BRASIL

Governo tem déficit de R$ 59,1 bilhões em julho, segundo pior resultado da história para o mês

No acumulado dos primeiros sete meses do ano, foi registrado déficit de R$ 70,2 bilhões

O Governo Central — composto por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central — registrou um déficit primário de R$ 59,1 bilhões em julho deste ano, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional.

Este é o segundo pior resultado da série histórica para o mês, atrás apenas de 2020, quando foi registrado um déficit de 87,8 bilhões.

O déficit significa que, em julho, o governo gastou mais do que arrecadou — sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, foi registrado um déficit de R$ 70,2 bilhões.

