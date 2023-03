Governo tem déficit primário de R$ 26 bilhões em fevereiro e dívida bruta sobe para 73% do PIB

A- A+

O Banco Central informou nesta sexta-feira que o setor público registrou déficit primário de R$26,5 bilhões em fevereiro, ante saldo positivo de R$3,5 bilhões no mesmo mês de 2022. O resultado considera as contas do governo federal, dos estados, municípios e das empresas estatais.

Na prática, reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O rombo de fevereiro também contrasta com o superávit primário de R$ 99 bilhões no mês passado.

Nesta sexta-feira, o BC também divulgou os dados da dívida bruta do país, que fechou o segundo mês do ano representando 73% do PIB - R$7,4 trilhões. O resultado de fevereiro teve aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. É, porém, o melhor patamar para o mês de fevereiro desde 2017, quando a dívida estava em 70,39%.

É a primeira elevação desde outubro de 2021, quando a dívida pública estava em 80,35% na proporção do PIB. Até então, esse patamar estava seguindo uma trajetória de queda residual após o endividamento passar de 80% em meados de 2020 - início da pandemia.

A dívida pública compreende o endividamento do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais.

