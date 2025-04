A- A+

ALIMENTOS Governo tem "expectativa" de que preço do ovo vá cair após a Páscoa, diz ministro da Agricultura Alta no preço do ovo de galinha no mercado interno é preocupação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse nesta quarta-feira (9) que tem a expectativa de que os preços dos ovos caiam após a Páscoa. Segundo o ministro, os preços dos alimentos “já estão cedendo e vão ceder mais”.

— Já vem caindo (o preço dos alimentos). Hoje eu recebi um dado do varejo e do atacado para a carne bovina, que no varejo ela já caiu, e no atacado ainda muito mais. Mostra que com o tempo de consumir o estoque do preço antigo vai cair mais ainda no varejo, como está se mostrando no atacado — disse Fávaro na saída do Ministério da Fazenda após reunião com Fernando Haddad.

Segundo o ministro, a mesma lógica que está sendo observada nos preços da carne bovina serve para outros alimentos, como os ovos, óleo de soja e feijão.

— Tem expectativa de que após a Páscoa os preços dos ovos também venham a ceder um pouco. Então a gente está muito confiante de que as medidas tomadas de forma ortodoxa, sem nenhum tipo de pirotecnia, de estímulo à safra brasileira, safra sendo colhida muito positiva, os preços dos alimentos vão ceder na ponta para o consumidor, mais do que estão hoje, já estão cedendo e vão ceder mais — completou Fávaro.

O consumo de ovos aumenta durante o tempo de quaresma, período entre março e abril em que muitos devotos cristãos não consomem carne, usando o ovo como alternativa para proteína. Além disso, o país deve contar com um clima mais ameno após abril, o que aumenta a produção de ovos, pois o calor intenso atrapalha as galinhas a botar ovos.

Preocupação

O preço do ovo é um assunto constante nos discursos recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já afirmou que quer encontrar uma solução para a alta no valor do produto no mercado interno.

Segundo Lula, “alguém está passando a mão” e ganhando em cima do preço alto do ovo.

— Estamos agora com um problema de alimento, vocês sabem, o ovo está caro. E até hoje não encontrei uma explicação para o ovo estar caro. Não tem explicação. Alguém está passando a mão. E nós queremos saber quem é. A carne vai baixar, vocês podem ter certeza de que vocês vão voltar a comer picanha outra vez — afirmou o petista durante evento em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Exportações recorde

Em meio à alta do preço do produto, as exportações brasileiras de ovos registraram aumento de 342,2% em março, com os Estados Unidos como principal destino, segundo a Associação Brasileiro de Proteína Animal (ABPA).

Em março foram embarcadas 3.770 toneladas, contra 853 toneladas no mesmo período de 2024.

Segundo a ABPA, no acumulado do ano, entre janeiro e março deste ano, as exportações atingiram 8,6 toneladas, um aumento de 97,2% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve crescimento de 116,1% na receita obtida com importações, chegando a US$ 17,77 milhões neste ano.

