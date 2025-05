Governo têm superávit de R$ 17,8 bilhões em abril, melhor resultado para o perído desde 2022

A- A+

O Governo Central — composto por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central — registrou um superávit primário deR$ 17,8 bilhões em abril, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional.

O superávit significa que neste mês o governo arrecadou mais do que gastou — sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando o superávit somou R$ 11,6 bilhões, houve uma melhora.

De acordo com as informações divulgados pela Tesouro, as despesas totais, por sua vez, somaram R$ 194,4 bilhões em abril. Houve uma alta real de 8,2%.

Já no acumulado dos quatro primeiros meses de 2025, as contas do governo tiveram superávit de R$ 72,4 bilhões.

Houve melhore em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrado um superávit de R$ 31, 8 bilhões.

O primeiro trimestre do ano também registrou o maior saldo positivo desde 2022, quando houve superávit de R$ 92,6 bilhões.

