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TESOURO Governo tem superávit de R$ 25 bi em março, segundo maior da história para o mês, diz Tesouro No entanto, no acumulado até abril, o resultado das contas públicas teve uma queda de 88,1% na comparação com o ano passado

As contas do governo central, que englobam Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram superávit primário de R$ 25 bilhões em abril, segundo divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira.

O resultado é um crescimento de 38,5% em relação ao superávit de R$ 18,1 bilhões registrado em abril do ano passado. Este é o segundo melhor resultado para o mês de abril na série histórica iniciada em 1997, ficando atrás apenas de 2022, quando houve um superávit nominal de R$ 28,9 bi.

No acumulado do ano até abril, as contas do governo central acumulam um superavit de R$ 8,67 bilhões, o que é uma diminuição de 88,1% em relação ao superávit de R$ 73,1 bilhões registrado nos quatro primeiros anos de 2025.

Em termos reais, neste período, a receita líquida teve aumento de R$ 38,6 bilhões (+4,6%) , que foi superado pelo crescimento da despesa total, com uma alta de R$ 107,0 bilhões (+14,2%) em 2026, quando comparadas ao primeiro quadrimestre de 2025.

Os resultados das contas do governo são importantes para o cumprimento da meta fiscal, que neste ano é de um superávit fiscal de 0,5% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões, com uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo. Assim, o superávit pode variar entre R$ 36,6 bilhões e R$ 109,8 bilhões.

O resultado de abril deste ano foi composto pelo superávit de R$ 51 bilhões do Tesouro Nacional, frente a déficits de R$ 32,6 bilhões da Previdência Social, e R$ 263 milhões do Banco Central (BC).

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