Câmara Governo tenta vencer resistências após Motta dar aval para votação de parte do pacote fiscal Líder de Lula na Câmara afirma que projeto que torna crime hediondo falsificar bebidas será usado como atalho

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta quinta-feira que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu aval para que parte do pacote de medidas contra o rombo fiscal seja votada já na próxima semana. Segundo o petista, o governo trabalha para avançar primeiro nas ações de controle de gastos e deixar para a semana seguinte os projetos que tratam do corte de incentivos fiscais.

— Tratamos sobre a necessidade de votarmos na próxima semana a recomposição das medidas. Isso depende das negociações que estamos fazendo, eu e a ministra Gleisi (Hoffmann). Essa matéria dos gastos já está resolvida ou vai no PL das bebidas ou no projeto em que Juscelino (Filho) é relator (que trata de valores de bens imóveis) — disse Guimarães, acrescentando que o próprio Motta “delegou” a ele essa escolha.

O líder afirmou que vai defender que o tema seja incluído no PL das bebidas, que tramita com urgência na Câmara e torna crime hediondo a falsificação de bebidas, após os casos de intoxicação por metanol. De acordo com ele, o governo quer sinalizar ainda em outubro um gesto de compromisso com o equilíbrio fiscal, após semanas de indefinição sobre o formato final do pacote.

Além das medidas de ajuste, Guimarães citou que a pauta da próxima semana deve incluir o projeto que garante gratuidade da bagagem de mão, o projeto do devedor contumaz e a medida provisória que trata da compensação de perdas de estados.

— Vamos votar os incentivos fiscais na outra semana — disse o petista, ao destacar que o conjunto de benefícios tributários hoje representa “um ralo enorme de quase R$ 600 bilhões”.

