AUXÍLIO Governo terá fundo de até R$ 6 bi e reduzirá preço do combustível para ajudar companhias aéreas Empresas amargam prejuízos e acumulam dívidas desde a pandemia de Covid-19

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quarta-feira (24) que o governo prepara medidas para ajudar companhias aéreas, que amargam prejuízos e acumulam dívidas desde a pandemia de Covid-19, que aterrou aviões e reduziu as receitas do setor.

O ministro disse que o Fundo de Aviação Civil terá entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões para este fim. Além disso, haverá uma reunião na semana que vem no qual será anunciada a redução do preço do querosene de aviação.

