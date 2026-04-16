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COMBUSTÍVEIS Governo tomou medidas sobre diesel, mas não basta porque tem a gasolina, diz Guimarães O novo ministro evitou fazer qualquer tipo de anúncio sobre as medidas envolvendo o preço dos combustíveis antes do aval do presidente da República

O novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, disse que o governo estuda uma série de medidas envolvendo combustíveis, dentre elas, uma para reduzir o preço da gasolina. Segundo Guimarães, o pacote anunciado até aqui, de subvenções sobre o óleo diesel, "não basta, porque tem agora a gasolina".

O novo ministro evitou fazer qualquer tipo de anúncio sobre as medidas envolvendo o preço dos combustíveis antes do aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas indicou que o governo "vai ter que tomar outras medidas".

"O governo tomou medidas muito corajosas com relação a diesel, naquela coisa que foi feita com 25 governadores, mas não basta, porque tem agora a gasolina, a guerra está destroçando a economia dos países, e vai ter que tomar outras medidas", declarou Guimarães.

"Qual vai ser o impacto disso (medidas sobre combustíveis)? O ministro Dario (Durigan, da Fazenda) está vendo, o Bruno Moretti (ministro do Planejamento), a Casa Civil. Nem é o caso de divulgar qualquer medida ou indicativo de quais medidas que serão tomadas, mas o País não vai deixar que a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja transferida para o consumidor", completou.

O ministro defendeu que "se tiver que aumentar o endividamento do País" para evitar que a guerra no Irã cause impactos econômicos do Brasil, "tem que fazer".

"É claro que uma guerra dessa nós não podemos transferir para a população os prejuízos dela. Na minha opinião, se tiver que aumentar o endividamento do país, tem que, para salvar a economia popular, tem que fazer", afirmou, em sua primeira entrevista coletiva a jornalistas no Palácio do Planalto desde que tomou posse, na terça-feira, 14.

O governo já publicou uma série de medidas, de decretos a medidas provisórias, para tentar controlar o preço dos combustíveis. Elas vão de subvenções para a importação a aumento de imposto para exportação como forma de compensar, por exemplo, entre várias outras.



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