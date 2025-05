A- A+

ESTADOS UNIDOS Governo Trump abre as portas para que poupadores de aposentadoria comprem tokens de criptomoeda Em vez de desencorajar o uso de criptomoedas, o Departamento do Trabalho está adotando uma postura neutra

Nesta quarta-feira, 28, o governo de Donald Trump reverteu uma diretriz que pedia às empresas que tivessem "extremo cuidado" ao oferecer criptomoedas em seus planos 401(k), o que significa uma vitória para a Fidelity Investments, que é uma importante participante em serviços e produtos de corretagem de criptomoedas e se opôs à regra da era Biden.

Em vez de desencorajar o uso de criptomoedas, o Departamento do Trabalho está adotando uma postura neutra em relação aos patrocinadores de planos que oferecem ativos digitais no menu de investimentos de seus planos 401(k), disse a agência em um comunicado.

Em 2022, a Fidelity lançou uma Conta de Ativos Digitais no local de trabalho, chamando-a de a primeira oferta do setor a permitir que as pessoas tenham uma parte de suas economias de aposentadoria alocadas em bitcoin. A empresa também oferece serviços mais amplos de custódia e negociação de ativos digitais

A Fidelity não fez comentários sobre a nova medida do governo Trump.

A mudança é um aceno desregulatório de uma administração favorável às criptos. A ação ocorre após o vice-presidente dos EUA, JD Vance, falar hoje na Conferência anual de Bitcoin em Las Vegas. "Rejeitamos os reguladores", disse Vance aos participantes. O futuro do movimento de criptomoedas deve ser decidido pelas pessoas e "não por burocratas não eleitos", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.



