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Estados Unidos Governo Trump brinca com chegada de 'GTA 6' e diz que lançamento não justifica home office Escritório de Gestão de Pessoal publicou alerta irônico nas redes sociais; videogame da Rockstar Games chegou oficialmente ao mercado nesta quinta-feira (19)

O governo de Donald Trump fez um alerta bem-humorado aos funcionários federais dos Estados Unidos nesta quarta-feira: o lançamento de "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) não será aceito como justificativa para trabalhar de casa. A publicação foi feita pelo Escritório de Gestão de Pessoal em meio à expectativa pelo novo jogo da Rockstar Games, que chegou oficialmente ao mercado nesta quinta-feira (19).

Expectativa pelo jogo

Os jogadores aguardam há mais de uma década pelo novo título de ação em mundo aberto da Rockstar Games. A expectativa era tanta, a previsão inicial de lançamento do GTA VI era no fim de 2025, que a Logitech, empresa de tecnologia sediada na Suíça, informou que seus funcionários não precisarão pegar uma “gripe” hoje. A CEO Hanneke Faber anunciou que a empresa concederia um “Game Day”, garantindo uma folguinha para todos que quiserem aproveitar o lançamento do game.

“Ainda ouço céticos dizerem que jogar é perda de tempo, mas discordo completamente. O desempenho máximo vem, na verdade, da curiosidade, da concentração e de reservar intencionalmente um tempo para recarregar as energias”, disse Hanneke em comunicado.

GTA 6 teve a maior pré-venda da história da indústria dos games Foto: Rodrigo Buendia/AFP

“Para os funcionários da Logi que estão planejando uma viagem a Vice City, não será mais necessário fingir que estão com a ‘gripe GTA’: basta tirar sua folga para jogar.”

Em nota enviada ao GLOBO, a Logitech afirmou que o “Game Day” também vale para o Brasil. E a folga não precisa ser necessariamente tirada hoje. A empresa permitirá que os funcionários utilizem o benefício até 10 de novembro do ano que vem.

O game já aparece entre os mais bem avaliados da história, com notas de 99/100 no agregador Metacritic e 98/100 no OpenCritic, ocupando o primeiro lugar em ambos. Os sites especializados IGN e GameSpot deram nota máxima, 10, ao lançamento.

A crítica da Bloomberg classificou o jogo como uma "obra-prima". Alguns analistas esperam que o título venda 40 milhões de cópias para PlayStation e Xbox e gere mais de US$ 3 bilhões em receita nos primeiros quatro meses.

A publicação do Escritório de Gestão de Pessoal ocorre em meio à pressão do governo Trump para que os funcionários federais trabalhem presencialmente.

Pouco depois de retornar à Casa Branca, em 2025, o presidente determinou a volta dos servidores aos escritórios e deu início ao desmonte dos acordos de trabalho remoto que se disseminaram durante a pandemia de Covid-19.

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