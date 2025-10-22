Qua, 22 de Outubro

ASSISTÊNCIA

Governo Trump vai liberar cerca de US$ 3 bilhões em ajuda a agricultores dos EUA

O governo também está discutindo um pacote de resgate para produtores afetados pela guerra comercial de Trump, mas essa nova ajuda está suspensa devido ao shutdown

Governo Trump vai liberar cerca de US$ 3 bilhões em ajuda a agricultores dos EUA - Foto: Saul Loeb / AFP

O governo do presidente Donald Trump vai liberar cerca de US$ 3 bilhões em ajuda a agricultores por meio da Commodity Credit Corp., segundo o Wall Street Journal. Para distribuir os novos recursos, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) vai reabrir as operações centrais da Agência de Serviços Agrícolas - o braço do USDA responsável pelas finanças e crédito para agricultores norte-americanos.

O WSJ informou que o governo está discutindo um pacote de resgate de mais de US$ 10 bilhões para produtores afetados pela guerra comercial de Trump, mas que essa nova ajuda está suspensa enquanto o governo permanece fechado. Durante o primeiro mandato de Trump, cerca de US$ 23 bilhões foram desembolsados para agricultores afetados.

No entanto, essa liberação de mais de US$ 3 bilhões, em resposta à disputa comercial em andamento entre EUA e China, pode indicar que autoridades americanas não esperam que as próximas reuniões resultem em um acordo que leve a China a retomar as compras de soja dos EUA.

Traders estarão de olho na reunião desta sexta-feira (24) entre o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o primeiro-ministro chinês, He Lifeng, buscando sinais para o possível encontro na próxima semana entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping. Fonte: Dow Jones Newswires.

