A- A+

ASSISTÊNCIA Governo Trump vai liberar cerca de US$ 3 bilhões em ajuda a agricultores dos EUA O governo também está discutindo um pacote de resgate para produtores afetados pela guerra comercial de Trump, mas essa nova ajuda está suspensa devido ao shutdown

O governo do presidente Donald Trump vai liberar cerca de US$ 3 bilhões em ajuda a agricultores por meio da Commodity Credit Corp., segundo o Wall Street Journal. Para distribuir os novos recursos, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) vai reabrir as operações centrais da Agência de Serviços Agrícolas - o braço do USDA responsável pelas finanças e crédito para agricultores norte-americanos.

O WSJ informou que o governo está discutindo um pacote de resgate de mais de US$ 10 bilhões para produtores afetados pela guerra comercial de Trump, mas que essa nova ajuda está suspensa enquanto o governo permanece fechado. Durante o primeiro mandato de Trump, cerca de US$ 23 bilhões foram desembolsados para agricultores afetados.

No entanto, essa liberação de mais de US$ 3 bilhões, em resposta à disputa comercial em andamento entre EUA e China, pode indicar que autoridades americanas não esperam que as próximas reuniões resultem em um acordo que leve a China a retomar as compras de soja dos EUA.

Traders estarão de olho na reunião desta sexta-feira (24) entre o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o primeiro-ministro chinês, He Lifeng, buscando sinais para o possível encontro na próxima semana entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também