Governo vai ajustar preço-teto de leilão de capacidade de energia após reação do mercado

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira (11) que o governo vai reajustar os preços-teto do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCap), previsto para abril, após a reação negativa do mercado à precificação inicial. Segundo ele, a correção deve ser publicada ainda hoje.

Durante o CEO Conference, organizado pelo BTG Pactual em São Paulo, Silveira explicou que os valores foram calculados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com participação de técnicos do setor e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

— Eu vim agora de Brasília com a nossa equipe, nós ficamos até 1h40 da manhã, diante do barulho que deu ontem no mercado com relação aos preços [...] Nós queremos ter uma decisão até no final do dia, uma decisão que seja técnica, que seja embasada pela EPE, que seja embasada pelo setor do planejamento, que tenha fundamentação jurídica para que nos dê segurança. Mas o que eu pude perceber, Eva Rosa, é que houve uma diferença muito grande entre o que nos apresentou.

De acordo com o ministro, os preços publicados nos editais se basearam na média dos dados enviados por diferentes agentes do mercado, mas o governo identificou divergências relevantes da média em relação às informações apresentadas por grandes empresas do setor.

— Teve uma diferença muito grande (em relação ao) que nos apresentou os grandes players do setor, são players mais robustos, mais estruturados e que têm informações mais seguras sobre os custos dos empreendimentos.

Previsto inicialmente para o ano passado, o leilão chegou a ser suspenso após disputas judiciais que questionaram sua modelagem e regras concorrenciais, mas foi remarcado para abril deste ano. Silveira acrescentou que esteve recentemente na China para avaliar possíveis conteúdos e soluções tecnológicas que possam ser incorporados ao desenho do certame.

