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Financiamento Governo vai anunciar investimentos para cadeia leiteira da agricultura familiar Financiamentos terão prazo de pagamento de até seis anos, incluídos até doze meses de carência, com juros de 8% ao ano e limite de crédito é de até R$ 40 milhões por cooperativa

O governo federal vai anunciar na próxima segunda-feira (27) investimentos para a cadeia leiteira, o que inclui a implantação de 300 mil embriões para o melhoramento genético dos rebanhos da agricultura familiar ao longo de dois anos. O investimento, diz a Secretaria de Comunicação Social (Secom) em nota, gera aumento da produtividade da cadeia leiteira em todo o Brasil.

O governo também vai anunciar uma nova linha de crédito rural para as cooperativas de leite da agricultura familiar, que foi aprovada em resolução do Conselho Monetário Nacional na última quinta-feira (23). O CMN definiu condições especiais para o financiamento de capital de giro destinado a cooperativas agropecuárias do setor lácteo no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os financiamentos terão prazo de pagamento de até seis anos, incluídos até doze meses de carência, com juros de 8% ao ano e limite de crédito é de até R$ 40 milhões por cooperativa.

Os investimentos no âmbito do Pronaf Mais Leite, programa nacional de transferência de embriões, serão anunciados em evento na Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização Agropecuária dos Assentados e Agricultores Familiares da Região Noroeste do Estado de São Paulo (Coapar) em Andradina, SP. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, participam do evento.

De acordo com a Secom, o evento também terá anúncios relacionados ao Programa Terra da Gente, voltado à reforma agrária.



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