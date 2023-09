A- A+

Brasil Governo vai ao STF para quitar passivo com precatórios e classificar gasto como despesa financeira Fazenda quer abertura de crédito extraordinário para quitar passivo de R$ 95 bilhões, pagamento com juros e correção monetária deixaria de contar para o resultado primário

O Ministério da Fazenda, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), pediu para o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, para que parte dos gastos com precatórios seja classificada como despesa financeira. A proposta é abrir um crédito extraordinário para quitar dívidas em torno de R$ 95 bilhões, segundo o secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

Os pagamentos dividiriam as despesa em dois grupos: o valor principal continuaria sendo classificado como gasto primário, dentro do arcabouço, enquanto juros e correção monetária seriam classificados como despesa financeira, fora, portanto, da meta de resultado primário.

"A AGU pede para o STF autorizar o governo a abrir crédito extraordinário para quitar o passivo do regime de precatórios criado pelas normas, distinguindo o valor principal dos títulos (que devem continuar sendo considerados despesas primárias) dos encargos financeiros oriundos da incidência de juros e correção monetária (que, como despesas financeiras, não devem estar sujeitas ao limite de resultado primário previsto no novo regime fiscal, tal como os encargos sobre os títulos da dívida pública não o são)", diz a Ação enviada ao STF.

Pelas contas do Ministério da Fazenda, o estoque de precatórios já expedido e não pago pelo Tesouro, deduzido o que já está previsto no Orçamento do ano que vem, chegaria a R$ 95 bilhões. Segundo o Ceron, cerca de 70% desse valor seria o principal da dívida e 30% seriam juros e correção monetária. Ele diz que o objetivo da medida não tem relação com abertura de espaço fiscal no ano que vem.

O pedido será para permitir a abertura de credito extraordinário, deduzido o valor já previsto na peça orçamentária para 2024, para poder quitar todo o estoque acumulado, mas sem reduzir a despesa prevista para 2024 e nem dar qualquer margem para ampliação de espaço fiscal - explicou Ceron.

A AGU também pediu para deixar de regulamentar o uso de precatórios para o pagamento de outorgas de concessões de serviços e aquisição de imóveis públicos. O governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro, criou um limite artificial para a quitação de precatórios. O governo justifica que isso “afronta princípios constitucionais e gera grave desequilíbrio para as contas públicas”.

"Com o pedido de declaração de inconstitucionalidade do regime transitório de precatórios criado pelas emendas constitucionais nº 113 e nº 114, a AGU suspende a elaboração de uma nova regulamentação para uso dos créditos nas hipóteses previstas no art. 100, § 11, da Constituição Federal – como aquisição de imóveis da União ou pagamento de outorgas pela exploração de serviços públicos", diz o pedido.

Veja também

