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Aviação

Governo vai aumentar preço mínimo do cigarro para compensar redução de imposto sobre querosene

Combustível usado em aviões subiu por conta da guerra no Oriente Médio

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Bitucas de cigarro Bitucas de cigarro  - Foto: Freepik

O governo federal vai aumentar a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incide sobre cigarros como medida para compensar o efeito da medida de zerar o PIS Cofins do querosene de aviação (QAV), combustível usado na aviação civil.

Com o reajuste do IPI, o governo estima que vai arrecadar R$ 1,2 bilhão nos próximos dois meses. A alíquota do imposto subirá de 2,25% para 3,5% e o preço mínimo da carteira de cigarros passaria de R$ 6,50 para R$ 7,50.

A redução do PIS e do Cofins sobre o combustível de aviação será publicada em decreto nesta segunda-feira e é parte de um pacote que aumenta a subvenção a combustíveis fósseis em meio à subida dos preços internacionais de derivados de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio.

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Pelos cálculos do governo, isso resulta em uma economia de R$ 0,07 por litro do combustível na aviação. A medida geraria custo de R$ 100 milhões por mês.

— Houve uma majoração (do IPI sobre cigarros) no passado que não teve o efeito esperado, tanto pela área da Saúde, de redução do consumo, quanto pela tributária, de aumento da arrecadação — afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante o anúncio do pacote, no Palácio do Planalto.

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