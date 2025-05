Governo vai leiloar 19 aeroportos regionais; veja a lista

A- A+

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) vai lançar, na segunda quinzena de junho, edital de processo simplificado para leilão de 19 aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste.

O governo desistiu da ideia inicial de leiloar os pequenos terminais em blocos e a licitação será individual.

A medida faz parte do programa Ampliar, aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Os detalhes foram apresentados, nesta terça-feira, às concessionárias de aeroportos.

Os 19 aeroportos estão localizados em onze estados e exigirão investimentos de R$ 1,35 bilhão, cerca de R$ 77 milhões por aeroporto em média.

As empresas interessadas serão remuneradas por meio de aditivos que reequilibrarão os contratos vigentes. A previsão do governo é abrir as propostas em setembro e concluir os ajustes contratuais até o fim do ano.

Aeroportos que não receberem propostas nesta rodada seguirão disponíveis, assim como novos lotes em futuras etapas do programa.

Além de tirar de estados e municípios as obrigações dos custos operacionais dos aeródromos, o programa deve impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local, na avaliação do Ministério.

Veja a lista dos aeródromos incluídos na primeira fase do programa:

Aracati (CE)

Araguaína (TO)

Araripina (PE)

Barcelos (AM)

Barreirinhas (MA)

Cacoal (RO)

Cruz (CE)

Garanhuns (PE)

Guanambi (BA)

Itacoatiara (AM)

Itaituba (PA)

Lençóis (BA)

Parintins (AM)

Paulo Afonso (BA)

Porto Alegre do Norte (MT)

São Raimundo Nonato (PI)

Serra Talhada (PE)

Taraucá (AC)

Vilhena (RO)

