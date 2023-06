Governo vai liberar mais R$ 300 milhões para compra de carro com desconto

A- A+

Leia também

• Motociclista morre e garupa fica ferido após grave colisão com carro na PE-15, em Paulista

• Mulher morre após ser atropelada e carro passar várias vezes por corpo; há suspeita de feminicídio

• Trio é preso suspeito de roubar carro e celulares no Recife; veículo e objetos são recuperados

O governo Luiz Inácio Lula da Silva vai colocar mais R$ 300 milhões no programa que concede descontos à compra de carros populares para continuar estimulando as vendas do setor automotivo, de acordo com integrantes do Executivo. Os novos valores vão seguir as regras já vigentes, ou seja, valendo apenas para carros de até R$ 120 mil.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou à colunista do Globo, Míriam Leitão, que o programa de incentivo à compra de carros será estendido, e aberto inclusive para pessoas jurídicas nessa segunda etapa.

O governo já havia disponibilizado R$ 500 milhões para a compra de veículos leves com abatimentos, valor que agora deve subir para R$ 800 milhões. A ampliação constará em medida provisória a ser publicada ainda nesta semana.

A duração máxima do incentivo continuará sendo de quatro meses, mas governo acredita que ele dure apenas mais algumas semanas.

O programa concede descontos para os carros, e depois as montadoras têm acesso a crédito (que são abatidos na cobrança de impostos).

Como funciona o programa

O desconto para a compra de carros varia de R$ 2 mil a até R$ 8 mil no preço dos veículos de até R$ 120 mil.

Inicialmente, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Serão distribuídos assim:

R$ 500 milhões para automóveis

R$ 700 milhões para caminhões

R$ 300 milhões para vans e ônibus

Só será renovada a compra de carros de passeio. O tamanho do desconto varia conforme três critérios: menor preço, maior eficiência energética (carros menos poluentes); maior densidade industrial (capacidade de gerar emprego). Quanto maior a pontuação do modelo nos três critérios, maior o desconto.

Veja também

Shopping RioMar Recife Saldão de Férias RioMar oferece descontos de até 70% em diversos segmentos