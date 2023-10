Governo vai pedir para ONS autorização para acionar termelétricas na região Norte

A- A+

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta terça-feira que o governo vai consultar o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre a possibilidade de reativar usinas termelétricas para geração de energia elétrica no Norte do país. A região sofre a maior seca desde 2010.

— Isso vai ser conversado melhor com o Operador Nacional do Sistema para ter uma segurança maior de reativação térmica na região por precaução e segurança. Mas, embora tenhamos a paralisação da usina de Santo Antônio, que parou a operação por falta d’água, não há problema neste momento.

A usina hidrelétrica Santo Antônio, a quarta maior do país, teve suas operações interrompidas em função dos baixos níveis de vazão no rio Madeira, informou nesta segunda-feira a concessionária que opera o empreendimento.

Alckmin comandou reunião interministerial para tratar de medidas emergências aos efeitos da seca na região Norte do país. Nesta quarta-feira, Alckmin e ministros do governo vão a Manaus para reuniões de trabalho com comunidades atingidas.

Após o encontro, Alckmin destacou que há uma estocagem de diesel significativa no Brasil.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, relatou que em 8 de junho, recebeu o primeiro comunicado da Agência Nacional de Águas (ANA) “demonstrando elementos cabais” de que o governo precisava de prevenir na questão energética:

— Em reunião do comitê de monitoramento do setor elétrico, nós soltamos determinação a todos o sistema dos setores isolados, são 169 a óleo diesel na Amazônia. A estocagem foi feita do dia 29/07 e no dia 30/08 a estocagem máxima desses sistemas isolados, o que nos dá um certo conforto, pelo menos para os próximos 30 dias, de que esses sistemas isolados estarão com suprimento garantido ao povo brasileiro.

