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combustíveis Governo vai reduzir impostos federais sobre a gasolina No início do mês, foi anunciado subsídio ao diesel, o biodiesel, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e o combustível de aviação (QAV), derivados do petróleo

O governo federal vai anunciar nesta quinta-feira a redução das alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a gasolina. Hoje, esses impostos têm o impacto de R$ 0,47 sobre cada litro do combustível. O valor que será reduzido ainda será informado.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o objetivo é mitigar impactos da alta internacional do barril de petróleo, causada pela guerra no Oriente Médio. A cotação disparou com os ataques de Israel e EUA ao Irã, que revidou com o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa boa parte da produção mundial.

A ação se soma a outras ações já tomadas pelo governo. No início do mês, foi publicada uma medida provisória (MP) e decretos para subsidiar o diesel, o biodiesel, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e o combustível de aviação (QAV), derivados do petróleo. O PIS/Cofins sobre o diesel já havia sido zerado.

O governo também vai aumentar a punição para comerciantes em casos de abusos de preços, por meio do envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei coma criação de um novo tipo penal, podendo implicar em cinco anos de prisão.

Uma das medidas anunciadas no início do mês foi a subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado em conjunto com os estados. O valor se somou ao subsídio já vigente de R$ 0,32. Juntando as duas medidas então, a subvenção seria de R$ 1,52 por litro do diesel importado.

O governo já havia anunciado a isenção do Pis/Cofins para comercialização do combustível, cujo impacto no preço também é estimado em R$ 0,32.

Também foi anunciado, no início do mês, a subvenção de R$ 0,80 por litro de diesel produzido no Brasil.

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