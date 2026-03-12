A- A+

CRISE DE COMBUSTÍVEL Governo vai zerar PIS e Cofins do diesel para segurar preço por causa da guerra no Irã Fazenda vinha preparando nos últimos dias uma nota técnica na qual estima os impactos da alta do barril do petróleo na economia brasileira

O governo federal vai anunciar nesta quinta-feira (12) a decisão de zerar o PIS e Cofins do preço do diesel para conter a alta do combustível provocada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.

O anúncio das medidas será feito no Palácio do Planalto pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Wellington César Lima e Silva (Justiça), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

O Ministério da Fazenda vinha preparando nos últimos dias uma nota técnica na qual estima os impactos da alta do preço do barril do petróleo na economia brasileira. Além disso, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou que estava monitorando as cadeias de suprimento globais de derivados de petróleo e a logística nacional do abastecimento de combustíveis.

A avaliação do governo Lula é que, até o momento, as oscilações do preço internacional estão dentro do esperado e há grande volatilidade nos preços. Em nota, o MME diz que “apesar do cenário de instabilidade, a exposição direta do Brasil ao conflito é considerada limitada”.

