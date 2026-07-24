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Economia Governo vê arrecadação de R$ 17 bi com dividendos até dezembro; estimativa era de R$ 28 bi no ano Arrecadação foi proposta para cobrir receita perdida com isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais

A arrecadação com tributação do Imposto de Renda sobre o ganho com dividendos, medida de compensação à ampliação da faixa de isenção do tributo até R$ 5 mil, continua com desempenho abaixo do esperado pelo governo.

Até junho, entraram nos cofres do governo apenas R$ 2,2 bilhões e a expectativa da Receita Federal para o segundo semestre é de arrecadação de cerca de R$ 15 bilhões, totalizando R$ 17,2 bilhões, de acordo com o Chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias.

A expectativa que consta no Orçamento, no entanto, é de R$ 28 bilhões – ou seja, virtualmente há uma frustração com a medida até o momento. A previsão com a renúncia de receitas devido à ampliação da isenção do IR até R$ 5 mil é também de R$ 28 bilhões.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, no entanto, minimizou a situação e disse que outras receitas estão surpreendendo para cima, inclusive a arrecadação total com o IR subiu R$ 12,7 bilhões entre o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas de maio e julho.

— Não quero entrar em uma projeção muito específica, porque vamos reavaliando, vamos reavaliar. Hoje, com as premissas que temos no relatório, nos dão muita segurança sobre o espaço para meta. — disse. — Temos folga na meta, temos conservadorismo nas projeções, de modo que estamos bastante confortável, inclusive com o limite inferior da meta, no próximo relatório, de posse de números mais atualizados, vamos tomar novas decisões, mas a arrecadação não é linear nesses casos.

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