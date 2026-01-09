A- A+

MercosulUE Governo vê acordo MercosulUE confirmado como resposta ao unilateralismo sob pressão de Trump Acordo será assinado nos próximos dias

Diante do avanço de medidas unilaterais adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com destaque para o tarifaço, o governo brasileiro avalia que a confirmação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia ganha relevância estratégica como defesa concreta do multilateralismo.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o entendimento entre os dois blocos surge em um momento considerado particularmente adverso para a ordem internacional baseada em regras.

A semana foi marcada por sucessivos episódios que fragilizaram mecanismos multilaterais, com ações e ameaças que vão da América Latina à Europa. Nesse contexto, o avanço do acordo comercial é visto como um “sopro positivo”, ao sinalizar que ainda há espaço para soluções negociadas entre blocos, mesmo em um ambiente internacional marcado por pressões unilaterais e pelo enfraquecimento de instituições globais.

Integrantes do governo brasileiro ressaltam que o acordo não deve produzir efeitos imediatos sobre o fluxo comercial. Trata-se de um instrumento com cronogramas longos de desgravação tarifária, que podem se estender por períodos de dez a quinze anos.

O impacto mais relevante, a curto prazo, é político: o efeito central agora é simbólico e institucional: reafirmar o multilateralismo.

Esses interlocutores minimizaram os efeitos das resistências registradas em alguns países europeus, especialmente França, Irlanda, Áustria, Hungria e Polônia, além da abstenção da Bélgica. Isso porque esses países não reuniram peso populacional suficiente para bloquear o avanço do acordo no âmbito da União Europeia. A oposição, acrescentam, está fortemente concentrada em setores agrícolas e em debates internos que ganharam contornos políticos difíceis de reverter.

Para o Planalto, além de reforçar o multilateralismo, o acordo contribui para diversificar parcerias internacionais e reduzir a dependência de relações consideradas instáveis ou imprevisíveis.

“Hoje, no mundo, todos buscam diminuir a dependência de parceiros que não são confiáveis”, afirmou um embaixador, ao destacar o peso econômico e o histórico de investimentos europeus no Brasil.

Nesse cenário, o governo brasileiro vê o avanço do acordo como uma sinalização de que ainda é possível preservar regras, negociações e compromissos coletivos, mesmo em um ambiente internacional descrito como hostil à cooperação e cada vez mais pressionado por iniciativas unilaterais.

