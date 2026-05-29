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Governo vê PIB acima do esperado no 1º trimestre, mas projeta desaceleração da economia nos pró

Retomada de crescimento deve acontece

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Governo vê PIB acima do esperado no 1&ordm; trimestre, mas projeta desaceleração da economia nos próximosGoverno vê PIB acima do esperado no 1º trimestre, mas projeta desaceleração da economia nos próximos - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério da Fazenda afirmou nesta sexta-feira que o crescimento de 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) foi acima do projetado pelo governo, que prevê uma desaceleração do ritmo de expansão da atividade econômica nos próximos trimestres.

De janeiro a março, o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos na economia brasileira, registrou uma alta de 1,1% , após encerrar o ano passado com o crescimento acumulado de 2,3%, informou o IBGE nesta sexta-feira.

Em nota, a Secretaria de Políticas Econômicas (SPE), do Ministério da Fazenda, disse que o crescimento ficou “marginalmente acima” das projeções. A surpresa, de acordo com a avaliação da pasta, se deu pelo desempenho da indústria nos primeiros meses do ano.

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“A composição, contudo, se deslocou em relação ao previsto: a indústria surpreendeu positivamente, ao passo que os serviços e a agropecuária ficaram levemente abaixo do esperado”, diz a nota.

No entanto, a equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera uma desaceleração do ritmo de crescimento nos terceiro e quarto trimestre do ano, devido a “dissipação do efeito de políticas públicas”.

Este efeito deve ser atenuado por uma redução no custo de crédito, segundo a SPE. Nos últimos meses, o governo acelerou o anúncio de medidas com um pacote de políticas voltadas para o crédito, como o Desenrola Brasil, e linhas de financiamento mais baratas.

A retomada do ritmo da economia só deve acontecer no último trimestre, segundo as projeções da Fazenda, que seguem com a estimativa de crescimento do PIB 2,3% em 2026.

“No quarto trimestre é esperado uma retomada à medida que a indústria manufatureira ganhe tração em resposta à flexibilização monetária em curso. A SPE segue projetando crescimento de 2,3% para o PIB de 2026, sustentado pela expansão da indústria e dos serviços, a despeito da desaceleração esperada da agropecuária”.

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